В Новосибирске будут судить заключенных, сбежавших из колонии № 8. Фото: ГУФСИН НСО.

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит дело заключенных, сбежавших из ИК № 8. Об этом говорится на сайте госоргана.

— Установлено, что Александр Горлов и Виталий Козлов, отбывая наказание в виде лишения свободы на участке колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН, 12 июля 2021 года отогнули ограждение в виде профлиста, противоправно покинули территорию исправительного учреждения, совершив побег из места лишения свободы. После этого они уехали в Тюмень. Там их удалось задержать 20 сентября 2021 года, — рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Дату судебного заседания сообщат позже.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Александр Горлов из Барабинска отбывал срок за преступления против собственности и за продажу наркотиков, а 25-летний Виталий Козлов из Новосибирска был осужден за преступления против собственности.

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