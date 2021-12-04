Прокуратура начала проверку после того как в Новосибирской области учительница ударила школьника-инвалида

Прокуратура начала проверку после того, как в новосибирской коррекционной школе учительница ударила ученика. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура начала проверку после того, как в новосибирской коррекционной школе учительница ударила 13-летнего глухого мальчика. Напомним, инцидент как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, таким образом женщина якобы хотела призвать ученика, баловавшегося на уроке, к порядку. Родители мальчика после случившегося обратились к врачам, у него диагностировали ушиб на спине.

— Ведомство проверит в учебном заведении исполнение законодательства об образовании, а также оценит соблюдение прав несовершеннолетних, — сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Родители сразу обратились в больницу, врачи обнаружили ушиб на спине (подробнее).

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