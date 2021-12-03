В Новосибирской области учительница ударила школьника-инвалида

В школе проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в одной из коррекционных школ учительница ударила одного из учеников. На уроке изо 13-летний Константин* отвлекался от занятия.

— Костя глухой. Он слышит только с аппаратом и общается на языке жестов. В тот день он баловался с одноклассником прямо во время урока. Они вместе с другим мальчиком кидались друг в друга кусочками мела. Видимо, это и разозлило учительницу, — рассказал КП-Новосибирск друг парня.

По словам подростка, учительница подошла к Косте и попросила убрать мусор с пола. Мальчик попытался это сделать, но ничего не вышло, потому что кусочки были совсем мелкие.

— Тогда она подошла к нему и сильно ударила ладонью по спине, после чего схватила за одежду. Видимо, хотела вывести его из класса, — говорит школьник.

Костя пришел домой и пожаловался родителям. Его сразу же отвели в больницу.

— Врачи осмотрели школьника. Ему поставили диагноз «ушиб мягких тканей спины». После этого уже и сообщили в полицию, — добавил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Директора школы на месте не оказалось. Оперативно прокомментировать ситуацию в учебном заведении не смогли. КП-Новосибирск готова опубликовать и другую точку зрения на конфликт.

КП-Новосибирск обратилиь за комментарием в Министерство образования:

— По данному факту проводится проверка, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования.

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