Сибирячка заявила в полицию на женщину, оскорбившую ее матом в магазине одежды

Сибирячка заявила в полицию на женщину, оскорбившую ее матом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Жительница одного из сел в Каргатском районе Новосибирской области заявила в полицию на женщину, оскорбившую ее матом.
— 37-летняя женщина просит привлечь к административной ответственности сибирячку, которая в четверг, 2 декабря, оскорбила ее матом в магазине одежды, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибирячка заявила в полицию на бывшего мужа, обвинив его в краже банки сала из холодильника.
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