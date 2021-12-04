В Новосибирской области женщина обвинила бывшего мужа в краже сала из холодильника

Сибирячка заявила на бывшего мужа в полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница одного из поселка Черепановского района Новосибирской области заявила в полицию на бывшего мужа. Экс-супруга она обвинила в краже провизии из холодильника.

— По словам женщины, утром в среду, 1 декабря, бывший муж забрал у нее из холодильника банку с салом, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что продавщицу одного из продуктовых магазинов в поселке Кольцово подозревают в краже 2 миллионов рублей.

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В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция (подробнее).

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