В Новосибирской области женщина обвинила бывшего мужа в краже сала из холодильника

Сибирячка заявила на бывшего мужа в полицию.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Жительница одного из поселка Черепановского района Новосибирской области заявила в полицию на бывшего мужа. Экс-супруга она обвинила в краже провизии из холодильника.
— По словам женщины, утром в среду, 1 декабря, бывший муж забрал у нее из холодильника банку с салом, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что продавщицу одного из продуктовых магазинов в поселке Кольцово подозревают в краже 2 миллионов рублей.
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В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция (подробнее).
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