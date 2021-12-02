В Новосибирской области продавщицу подозревают в краже двух миллионов из магазина

В Новосибирской области из продуктового магазина украли более двух миллионов рублей. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Кольцово в Новосибирской области из продуктового магазина украли более двух миллионов рублей. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

— В период с 1 января по 6 декабря 2020 года из супермаркета в рабочем поселке Кольцово похитили 2 014 688 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — В краже денег подозревают одну из продавщиц магазина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как предпринимательницу обокрали прямо на автозаправке. У 47-летней женщины из машины вытащили сумочку, где было два дорогих телефона и 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел 16 ноября на улице Фрунзе. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

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В сумочке, которую забрал грабитель, было также два дорогих телефона (подробнее).

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