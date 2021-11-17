У новосибирской бизнесвумен на заправке из машины вытащили 2,5 миллиона рублей

Новосибирскую предпринимательницу обокрали прямо на автозаправке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирскую предпринимательницу обокрали прямо на автозаправке. У 47-летней женщины из машины вытащили сумочку, где было два дорогих телефона и 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, на улице Фрунзе.

— Преступник, одетый в черную маску, вытащил из автомобиля Porsche Cayenne сумочку, где лежали документы, ключи от квартиры, два «Айфона» и 2,5 миллиона рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас грабителя ищет полиция, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.