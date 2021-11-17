У новосибирской бизнесвумен на заправке из машины вытащили 2,5 миллиона рублей

Новосибирскую предпринимательницу обокрали прямо на автозаправке.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирскую предпринимательницу обокрали прямо на автозаправке. У 47-летней женщины из машины вытащили сумочку, где было два дорогих телефона и 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, на улице Фрунзе.
— Преступник, одетый в черную маску, вытащил из автомобиля Porsche Cayenne сумочку, где лежали документы, ключи от квартиры, два «Айфона» и 2,5 миллиона рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас грабителя ищет полиция, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
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