В Новосибирском Академгородке на женщину с балкона упала снежная глыба

55-летнюю женщину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академгородке на 55-летнюю женщину с козырька балкона рухнула снежная глыба. Инцидент случился в пятницу, 3 декабря: сибирячка собиралась зайти в продуктовый магазин, расположенный на первом этаже жилого дома.

— Будьте осторожны — сегодня с крыши дома на Морском проспекте, 3 упала глыба снега прямо на покупательницу, которая в этот момент поднялась на крыльцо. У женщины травма головы, — рассказали об инциденте в группе «Академгородок» в Фейсбуке.

Как пояснил КП-Новосибирск начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, сибирячка серьезных травм не получила.

— Женщину в тот же день доставили в больницу, там она провела ночь, а сегодня утром ее уже отпустили домой. Хочется пояснить, что снег на нее упал не с крыши магазина или самого жилого дома, как подумали многие люди, а именно с козырька одного из балконов, — пояснил Юрий Перязев. — Так что вины управляющей компании в этом нет. А с владельцем квартиры, который вовремя не убрал снег, сейчас работает участковый.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в марте 2021 года. Тогда с козырька балкона одного из домов ледяная глыба упала на голову 68-летней пенсионерке. Женщина скончалась.

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Напомним, трагедия произошла 10 марта (подробнее).

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