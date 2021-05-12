Сибирячка пойдет под суд после того, как глыба льда с ее балкона убила пенсионерку

Сибирячка пойдет под суд после того, как снежная глыба с ее балкона упала на голову 68-летней пенсионерки. Фото: Никита Манько // соцсети

Сибирячка пойдет под суд после того, как снежная глыба с ее балкона упала на голову 68-летней пенсионерки. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

— В начале марта 2021 года собственнице квартиры многоквартирного дома по улице Узорная, расположенной на 9 этаже, представителями жилищно-эксплуатационного участка было направлено предписание о необходимости уборки снега и наледи с козырька балкона. 44-летняя сибирячка данные требования не выполнила, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Спустя несколько дней, в связи с потеплением, 10 марта 2021 года с козырька балкона квартиры сошел снег и наледь на голову проходившей у дома 68-летней местной жительницы. От полученных травм женщина скончалась.

44-летней сибирячки предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ. Сейчас ее уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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