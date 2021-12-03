В Новосибирске сравнили цены на проезд в общественном транспорте с другими городами Сибири

Оказалось, что тарифы на проезд в городе — одни из самых низких в России.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В связи с повышением цен на проезд, корреспонденты КП-Новосибирск решили сравнить стоимость общественного транспорта среди крупных городов Сибири. Ранее было известно, что цены на проезд в Новосибирске поднимутся на один рубль с 15 декабря.
Напомним, в Новосибирске с 15 декабря 2021 года стоимость проезда в автобусах поднимется до 26 рублей, а в троллейбусе и трамвае — до 25 рублей. Проезд в метро будет стоить 27 рублей.
В Барнауле проезд на автобусе и трамвае стоит одинаково — 28 рублей, что на два рубля дороже, чем в Новосибирске.
В Омске же билеты на автобус, троллейбус и трамвай стоят 30 рублей. Однако, если платить по карте, проезд будет стоить на 5 рублей дешевле.
С транспортом в Томске дела обстоят немного иначе: стоимость проезда в автобусах составляет 23 рубля, но после 9 вечера цена возрастает на 5 рублей.
В целом, тариф на проезд в Новосибирске является одним из самых дешевых среди городов России, не смотря на то, что город числится третьим по количеству населения в стране.
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