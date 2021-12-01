В Новосибирске мужчина устроил в автобусе скандал, отказавшись надевать маску

В Новосибирске мужчина устроил в автобусе скандал, из-за того, что не хотел надевать маску. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мужчина устроил в автобусе скандал, из-за того, что не хотел надевать маску. Всем пассажирам транспорта пришлось ждать, пока этот конфликт разрешится. Везти сибиряка без маски водитель отказывался.

— Мужчина не хотел надевать маску, из-за чего автобус остановили, народ ждал пока молодой человек выйдет. Но выгнать его удалось только силой, а он напоследок покрыл всех матом, — пишут очевидцы в паблике «Подслушано Первомайка».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что другие пассажиры уговаривали мужчину надеть маску, чтобы не задерживать движение, однако он до последнего оставался непреклонен.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в городе возобновились масочные рейды из-за пандемии коронавируса. Проверки проводятся в заведениях общепита, общественном транспорте, гостиницах, хостелах и объектах культуры. За нарушение масочного режима сибирякам может грозить штраф от одной до тридцати тысяч рублей.

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Проверки проводятся в общественных местах (подробнее).

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