Сибирячка, насмерть сбившая 21-летнего самокатчика, заявила в суде о беременности

Парень скончался в больнице от полученных травм. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской

Сибирячка, насмерть сбившая 21-летнего парня на самокате, предъявила на суде справку о беременности. Согласно заключению медиков, 23-летняя девушка забеременела еще в сентябре.

— Подсудимая предоставила на заседании справку о своем УЗИ, которое подтверждало беременность. Однако, чтобы убедиться в подлинности данного заключения, мы направили запросы в клинику, где было проведено обследование и в медучреждение, где сейчас наблюдается женщина, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Следующее заседание по данному делу назначено на 15 декабря.

Напомним, трагедия произошла в центре Новосибирска в ночь на 9 июля этого года. 21-летний парень ехал на самокате, когда в него въехал белый джип. Парень получил серьезные травмы и попал в больницу, где он через неделю скончался в реанимации. Сибирячку, сбившую молодого человека, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожность смерть человека по статье 264 УК РФ.

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