В Новосибирской области за неделю привились более 126 тысяч человек

В Новосибирской области с 22 ноября оба компонента прививки от коронавируса поставили 126 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 22 ноября оба компонента прививки от коронавируса поставили 126 тысяч человек. Только первым компонентом уже привились 1,2 миллион сибиряков, полный курс вакцинации завершили 988 тысяч человек.

— С начала прививочной кампании в регион поступили более 1 миллион 662 тысяч комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»). Вакцины поступают отдельными партиями. Только за прошлую неделю поступило более 298 тысяч доз, — сообщили в правительстве региона.

В регионе сейчас работает 92 пункта вакцинации: 85 в городе и 59 в области.

Напомним, по данным областного оперштаба на 30 ноября в Новосибирской области зарегистрированы 82 732 случая коронавируса, в том числе у 8 706 детей. В больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 4 110 пациентов, в том числе 59 детей. В реанимации находятся 332 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.

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