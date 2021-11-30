В Новосибирской области за неделю привились более 126 тысяч человек

В Новосибирской области с 22 ноября оба компонента прививки от коронавируса поставили 126 тысяч человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области с 22 ноября оба компонента прививки от коронавируса поставили 126 тысяч человек. Только первым компонентом уже привились 1,2 миллион сибиряков, полный курс вакцинации завершили 988 тысяч человек.
— С начала прививочной кампании в регион поступили более 1 миллион 662 тысяч комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»). Вакцины поступают отдельными партиями. Только за прошлую неделю поступило более 298 тысяч доз, — сообщили в правительстве региона.
В регионе сейчас работает 92 пункта вакцинации: 85 в городе и 59 в области.
Напомним, по данным областного оперштаба на 30 ноября в Новосибирской области зарегистрированы 82 732 случая коронавируса, в том числе у 8 706 детей. В больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 4 110 пациентов, в том числе 59 детей. В реанимации находятся 332 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер