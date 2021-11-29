Сибиряка, который напал на 4-летнюю девочку, отправили в колонию на 13 лет

Сибиряку, который в Бердске набросился на 4-летнюю девочку, вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряку, который в Бердске набросился на 4-летнюю девочку, вынесли приговор. Напомним, произошла эта история 11 июля прошлого года. Женщина гуляла со своей 4-летней дочерью около одного из домов по улице Максима Горького. В какой-то момент на ребенка набросился незнакомый мужчина: он схватил девочку руками за шею и стал угрожать, что убьет. От малышки его оттащила мама и очевидцы.

— 37-летний житель Бердска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и статьей 119 УК РФ (угроза убийством), — сообщили в областном Следственном комитете.

Во время следствия мужчина находился под стражей. На суде он не признал себя виновным в покушении на убийство, но признал вину в угрозе убийством. По совокупности преступлений его приговорили к 13 годам колонии особого режима.

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По словам очевидцев, мужчина был пьян (подробнее).

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