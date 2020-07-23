«Схватил за шею и угрожал, что убьет»: под Новосибирском незнакомец напал на 4-летнюю девочку

23 Июль 2020 2020-07-23T03:59:40+03:00

Сибиряка арестовали на двое суток за то, что напал на маленькую девочку. Фото: архив «КП»

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В Бердске, что под Новосибирском, привлечен к административной ответственности за «Мелкое хулиганство» мужчина, напавший на 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— 11 июля мама гуляла с дочкой во дворе дома №1 по улице Максима Горького. В это время к ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и внезапно схватил девочку, он обхватил руками ее шею и угрожал ее убить. По словам очевидцев, мужчина был пьян, — рассказали в областной прокуратуре.

Бердским городским судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности за «мелкое хулиганство». Его арестовали на двое суток и поместили в ИВС.

Кроме того, на мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Известно, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности, более того, он имеет непогашенную судимость. Для расследования дело передано в СК по Новосибирской области.

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