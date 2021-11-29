В Новосибирской области завершают заготовку елок к Новому году

Лесохозяйственные предприятия региона 20 районов области ведут заготовку новогодних деревьев. Фото: Правительство Новосибирской области

Лесохозяйственные предприятия региона 20 районов области ведут заготовку новогодних деревьев. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2021 года. Контроль за работами специалистов лесного хозяйства на территориях, где проводятся рубки ухода за молодняками, осуществляет министерство природы и экологии Новосибирской области.

— Всего в этом году до конца декабря для жителей региона планируется реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей. Они поступят в продажу во второй декаде декабря. По опыту прошлых лет, этого количества более чем достаточно, — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах Новосибирской области заготавливают сосну и ель. А в присалаирских лесных массивах региона — пихту. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2021 года. В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в 20 лесничествах региона.

Уже с 1 по 10 декабря в Новосибирске также начнут работать елочные базары. В разных районах города откроется как минимум 16 точек, где сибиряки смогут купить себе к празднику дерево. Все базары будут работать с соблюдением санитарных мер: их разместят на открытом воздухе, покупатели и продавцы должны надевать маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Напомним, в целях пресечения незаконных рубок хвойных молодняков на территории Новосибирской области министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовано ежедневное патрулирование. Действуют 26 мобильных групп совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Минимальный размер ущерба за 1 незаконно заготовленное хвойное дерево, в зависимости от породы, составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Также нарушителям грозит административный штраф от 3 до 300 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. или до 2 лет лишения свободы со штрафом 100-200 тыс. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елочные базары в Новосибирске 2021: где откроются, как будут работать

Рассказываем, как будут работать елочные базары в Новосибирске 2021 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber