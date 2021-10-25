Елочные базары в Новосибирске 2021: где откроются, как будут работать

Рассказываем, по каким адресам можно купить новогоднюю елку.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Елочные базары в Новосибирске 2021 начнут работать за месяц до Нового года. Как сообщили в мэрии, размещение базаров планируется с 1 по 10 декабря.
ГДЕ ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В НОВОСИБИРСКЕ 2021?
Мэрия Новосибирска уже заключила 16 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров.
— Работа по заключению договоров на размещение базаров будет проводиться до конца ноября, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Информация об адресах будет пополняться и появится в ближайшее время на портале «Мой Новосибирск». Пока известно, что елочные базары разместят по следующим адресам:
- ул. Авиастроителей, 1/6 (ост. «Дом одежды»)
- ул. Б. Богаткова, 241 - 243 (ост. «Кафе Лада»)
- ул. Б. Богаткова, 245 - 247 (ост. «Кафе Лада»)
- ул. Б. Богаткова, 250 - 252 (ост. «Кафе Лада»)
- Вокзальная маг-ль, 4 (ост. «ЦУМ», ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского»)
- ул. Громова, 7 (ост. «Кинотеатр «Рассвет»)
- ул. Дуси Ковальчук, 18 (ост. «Холодильная»)
- ул. Дуси Ковальчук, 75 (ост. «Плановая»)
- ул. Дуси Ковальчук, 91 (ост. «Магазин «Уют»)
- ул. Зорге, 269 (ост. «Мебельный магазин»)
- ул. Колхидская, 11 (ост. «Колхидская»)
- ул. Комсомольская, 10 (ост. «Комсомольская»)
- ул. Крылова, 53 (ст. м. «Маршала Покрышкина»)
- ул. Курганская, 38а (ост. «Волховская»)
- ул. Ленина, 12 (ост. «Центр», ст. м. «Площадь Ленина»)
- ул. Чапаева, 1 (ост. «Андреева»)
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ?
Все торговые точки будут работать с соблюдением санитарных мер: их разместят на открытом воздухе, покупатели и продавцы должны надевать маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
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