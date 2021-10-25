Елочные базары в Новосибирске 2021: где откроются, как будут работать

Рассказываем, по каким адресам можно купить новогоднюю елку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Елочные базары в Новосибирске 2021 начнут работать за месяц до Нового года. Как сообщили в мэрии, размещение базаров планируется с 1 по 10 декабря.

ГДЕ ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

Мэрия Новосибирска уже заключила 16 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров.

— Работа по заключению договоров на размещение базаров будет проводиться до конца ноября, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Информация об адресах будет пополняться и появится в ближайшее время на портале «Мой Новосибирск». Пока известно, что елочные базары разместят по следующим адресам:

- ул. Авиастроителей, 1/6 (ост. «Дом одежды»)

- ул. Б. Богаткова, 241 - 243 (ост. «Кафе Лада»)

- ул. Б. Богаткова, 245 - 247 (ост. «Кафе Лада»)

- ул. Б. Богаткова, 250 - 252 (ост. «Кафе Лада»)

- Вокзальная маг-ль, 4 (ост. «ЦУМ», ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского»)

- ул. Громова, 7 (ост. «Кинотеатр «Рассвет»)

- ул. Дуси Ковальчук, 18 (ост. «Холодильная»)

- ул. Дуси Ковальчук, 75 (ост. «Плановая»)

- ул. Дуси Ковальчук, 91 (ост. «Магазин «Уют»)

- ул. Зорге, 269 (ост. «Мебельный магазин»)

- ул. Колхидская, 11 (ост. «Колхидская»)

- ул. Комсомольская, 10 (ост. «Комсомольская»)

- ул. Крылова, 53 (ст. м. «Маршала Покрышкина»)

- ул. Курганская, 38а (ост. «Волховская»)

- ул. Ленина, 12 (ост. «Центр», ст. м. «Площадь Ленина»)

- ул. Чапаева, 1 (ост. «Андреева»)

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ?

Все торговые точки будут работать с соблюдением санитарных мер: их разместят на открытом воздухе, покупатели и продавцы должны надевать маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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