Стали известны подробности ДТП в Новосибирске, где машина вылетела на аллею и перевернулась

В ДТП пострадал пассажир "Лады". Фото: Кадр из видео

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на перекрестке улицы Фрунзе и Красного проспекта в Новосибирске. Напомним, авария случилась утром, 29 ноября: после того, как две машины столкнулись друг с другом, одна из них вылетела на аллею и опрокинулась на бок.

— Произошло ДТП около семи часов утра. 22-летний водитель автомобиля Lada Granta, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Державина в сторону улицы Романова, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Около дома №4 по улице Фрунзе он столкнулся с автомобилем Mazda Familia, за рулем которого был 24-летний водитель, ехавший по улице Фрунзе со стороны улицы Советская.

В ДТП пострадал пассажир «Лады» — 23-летний парень. Его доставили в больницу с ушибами, ссадинами и контузией правого глаза.

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