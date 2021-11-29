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Происшествия29 ноября 2021 1:45

В Новосибирске после ДТП на перекрестке машина вылетела на аллею и завалилась на бок

Авария заблокировала движение на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе
Источник:kp.ru
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В понедельник, 29 ноября, крупное ДТП произошло в Центральном районе Новосибирска. Там, на перекрестке улицы Фрунзе и Красного проспекта, столкнулись два автомобиля. Один из них после удара вылетел на аллею и завалился на бок. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Информацию о пострадавших наш читатель не предоставил. По словам очевидцев, водитель перевернувшегося автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Известно, из-за аварии движение на этом участке затруднено. Информация о ДТП уточняется.

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