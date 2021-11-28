В Новосибирске женщина отсудила у поликлиники полмиллиона рублей за смерть мамы

Женщина не имела вредных привычек, работала маляром и не знала проблем со здоровьем. Фото: предоставлено Евгенией Синевой

Жительница Новосибирска Евгения Синева наказала врачей, которые во время лечения ее мамы перепутали невралгию с аневризмой. Дочка женщины рассказала КП-Новосибирск о суде:

— Кировский районный суд признал поликлинику виновной, мне и папе выплатили компенсацию — по 250 тысяч рублей. Ответчики не извинились, говорили: « Ваша мама не следила за здоровьем, врач назначил ей следующий прием. Такие диагнозы не ставятся одномоментно, нужно наблюдение в динамике». Но мама следила за собой, приходила в поликлинику, когда болела, и вовремя приносила все результаты обследований, — рассказала Евгения Синева.

Дочь добивалась справедливости два года. История началась 17 марта 2019 года — мама Евгении — Надежда — пришла на прием с жалобой на боль в груди, которая отдавалась в лопатке. Принимающий врач расписала жалобы в медицинской карточке женщины и без исследований поставила диагноз «невралгия». Доктор выписал женщине обезболивающие таблетки и витамины, после чего отпустил домой. Через два дня сибиряка скончалась от аневризмы.

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