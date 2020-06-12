Врачи думали - невралгия, оказалось - аневризма: сибирячка умерла от разрыва аорты через два дня после визита к врачу

Евгения потеряла маму и обвинила врача поликлиники № 13 в грубой ошибке. Женщина жаловалась на боли в сердце, врачи же поставили диагноз «невралгия», выписали обезболивающие и витамины. Через два дня сибирячка, раньше не имевшая серьезных проблем со здоровьем, умерла от аневризмы аорты. Доктора вину отрицают: пенсионерке нужно было чаще проверяться в больнице.

Пенсионерка учила английский и мечтала улететь в Ирландию. Фото: предоставлено Евгенией СИНЕВОЙ.

НЕ НАЗНАЧИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Жительница Новосибирска Евгения Синева судится с врачами, обвиняя их в халатности и гибели мамы. История началась 17 марта 2019 года - мама Евгении - Надежда пришла на прием с жалобой на боль в груди, которая отдавалась в лопатке. Принимающий врач расписала жалобы в медицинской карточке женщины и без исследований поставила диагноз «невралгия».

- Вы только представьте: пожилой человек обращается в поликлинику с сильной жгучей болью в груди, а ему не назначают ни одного обследования, даже ЭКГ! И на глаз ставят диагноз «невралгия». И это может случиться с вашей мамой или бабушкой. Что это - халатность врача или принципиальная политика - никаких исследований? - не сдерживает эмоций дочь умершей Евгения Синева.

Доктор выписал женщине обезболивающие таблетки и витамины, после чего отпустил домой. Надежда ничего не сказала дочери о походе к врачу - не хотела лишний раз ее расстраивать. На следующий день к Надежде пришла внучка и долго сидела вместе с бабушкой.

- Вечером 18 марта я ей позвонила, но мама не сказала мне о недомогании. Посадила внучку на автобус и отправила домой. Они расстались, а на следующий день мама умерла, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Синева.

Надежда вместе со своими близкими. Фото: предоставлено Евгенией СИНЕВОЙ.

«ХОТЕЛА УЕХАТЬ В ИРЛАНДИЮ»

Согласно заключению о смерти причиной трагедии стал разрыв аневризмы аорты. Евгения говорит, что ее мама в свои 60 лет была стройной, здоровой женщиной без вредных привычек. Никогда не курила, вела здоровый образ жизни и до последнего работала маляром. Мечтала в первый раз слетать за границу - учила английский, чтобы съездить ко второй дочке в Ирландию.

- За последние годы мама приходила в поликлинику всего два раза, эти записи есть в карточке. В 2011 году сломала руку, в 2013 году у нее был бронхит - и все. Мама всегда придерживалась рекомендаций врачей и чувствовала себя здоровым человеком. После ее смерти никто не извинился - поликлиника прислала только возражения: «нерегулярно наблюдалась у врача». Такая бюрократия вызывает зубовный скрежет, - возмущена Евгения Синева.

Женщина назначила независимую экспертизу, а затем подала иск против поликлиники. Специалисты в отчете написали: «У пациентки были медицинские показания к оказанию неотложной медицинской помощи, показания к госпитализации. При этом указанный в амбулаторной карте диагноз недостаточно обоснован. Учитывая возраст и характер боли, врачу поликлиники № 13, ведущему прием, необходимо было немедленно обеспечить выполнение ЭКГ. При невозможности выполнения ЭКГ или подозрении на ОКС и любое неотложное состояние - вызвать СМП для оказания помощи и/или госпитализации».

- Предполагаю, что терапевт просто заглянула в карточку, не увидела свежих записей и не стала даже слушать жалобы мамы. Решила, что мама практически здорова и у нее просто нервы сдают от усталости на работе. Даже эксперты подтвердили: врач должен был выписать пациентке направление на ЭКГ. Если нельзя сделать ЭКГ, тогда - вызвать «Скорую» или выписать направление о госпитализации, - настаивает Евгения Синева.

Дело все еще рассматривается в суде.

У женщины остались две дочери, одна из них живет в Ирландии. Фото: предоставлено Евгенией СИНЕВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Смерть не всегда вина врачей

Медицинский юрист сообщила, что аневризма - одна из самых опасных для жизни проблем со здоровьем. Разрыв сосуда может произойти в любой момент, и даже своевременное оказание помощи не дает стопроцентной гарантии. Тем более через два дня после обращения к врачу.

- Даже если диагноз «аневризма» поставлен своевременно, не всегда возможно предотвратить разрыв сосуда. Аневризму грудной аорты удаляют либо устанавливают эндопротез - обычно эта операция сильно снижает риски смерти. Но в сосудах есть такие места, где ничего нельзя сделать - только следить за здоровьем и пить лекарства, надеясь на лучшее, - прокомментировала КП-Новосибирск новосибирский юрист Юлия Стибикина.

Дочка и муж умершей женщины хотят наказать врачей, а также получить компенсацию около миллиона рублей за смерть матери. Юрист уверена, что истцы в любом случае смогут отсудить компенсацию за неверную постановку диагноза, обычно это 300 тысяч рублей. Но не факт, что в смерти пенсионерки виноваты именно врачи.

- Как правило, при аневризме невозможно установить причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью пациента. Но если эксперты скажут, что смерть была условно предотвратимая, то шанс есть. Если удастся доказать связь с действиями врачей, то можно рассчитывать на компенсацию более миллиона, - добавила юрист Юлия Стибикина.

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