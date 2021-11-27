Новосибирские полицейские поймали парня, распылившего газ в курьера. Фото: "АСТ-54".

Новосибирские полицейские установили злоумышленника, распылившего газ в лицо курьера. Его доставили в отдел. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Потерпевший направлен на судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлен вред, причиненный здоровью. После этого будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, нападение на курьера произошло в пятницу, 26 ноября, и попало на камеры видеонаблюдения. К работнику службы доставки подошли несколько человек и начали ему что-то высказывать. Затем они принялись толкать парня. Когда курьер попытался ответить обидчикам, один из них достал газовый баллончик и распылил ему в лицо.

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