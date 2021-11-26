В Новосибирске неизвестные избили курьера и брызнули в лицо из газового баллончика

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве неизвестные напали на курьера их доставки продуктов. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве неизвестные напали на курьера их доставки продуктов. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, позже ролик появился в соцсетях.
— Вечером к дому №1/4 на улице Олозаводской на велосипеде приехал молодой парень с рюкзаком брендированным службой доставки. К парню почти сразу подошли несколько человек и что-то начали ему высказывать, затем толкать, а когда доставщик попытался ответить обидчикам, то один из них достал газовый баллончик и распылил ему в лицо, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, что к курьеру подошли несколько молодых людей и девушка, которая поначалу пыталась остановить одного из нападавших. Чем в итоге закончилась потасовка — неизвестно.
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