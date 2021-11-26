В Новосибирске водитель трамвая отказался везти пассажиров, сказав, что у него обед

Водитель решил изменить маршрут, чтобы пообедать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском районе Новосибирска водитель трамвая отказался везти пассажиров по маршруту, заявив, что у него перерыв на обед. Сибиряков такое поведение мужчины возмутило, они начали снимать его на видео и выложили ролик в сеть.

— Мы сели на Карла Маркса, проехали одну остановку до Вертковской и водитель сказал, что изменяет маршрут и едет на обед, и деньги за проезд возвращать не собирается. По итогу, пассажиры, которых устроило изменение маршрута, остались в трамвае, а остальные вышли дожидаться следующего трамвая, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск», где был опубликован ролик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в сентябре в городе подрались водители маршрутки и троллейбуса. Пассажирам пришлось ждать окончания драки.

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