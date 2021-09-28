В Новосибирске водители маршрутки и троллейбуса подрались на дороге

В Новосибирске водители маршрутки и троллейбуса подрались на проезжей части. Фото: стоп-кадр.
В Железнодорожном районе Новосибирска, на площади Лунинцев, случилась потасовка. Там в понедельник, 27 сентября, подрались водители маршрутки и троллейбуса. Они затеяли бой прямо на проезжей части. Их сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети.
— Один из участников драки размахивал предметом, похожим на баллонный ключ. Итоги противостояния неизвестны, автор ролика уехал с поля битвы, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
Комментаторов видео возмутило. Они уверены, такое поведение недопустимо для водителей общественного транспорта.
— Позорники оба, пассажиры подождут, пока они разберутся, кто прав, кто виноват!
— Дикари! — написали новосибирцы.
Среди подписчиков нашлись и свидетели конфликта. Точнее того, что ему предшествовало. По их словам, водитель троллейбуса подрезал маршрутку. В свою очередь такой маневр вывел из себя водителя маршрутного такси.
Инцидент прокомментировали и в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудники полиции со всех приняли заявления, проводится проверка по факту конфликта водителей, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.
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