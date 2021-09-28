В Новосибирске водители маршрутки и троллейбуса подрались на дороге

В Новосибирске водители маршрутки и троллейбуса подрались на проезжей части. Фото: стоп-кадр.

В Железнодорожном районе Новосибирска, на площади Лунинцев, случилась потасовка. Там в понедельник, 27 сентября, подрались водители маршрутки и троллейбуса. Они затеяли бой прямо на проезжей части. Их сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети.

— Один из участников драки размахивал предметом, похожим на баллонный ключ. Итоги противостояния неизвестны, автор ролика уехал с поля битвы, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Комментаторов видео возмутило. Они уверены, такое поведение недопустимо для водителей общественного транспорта.

— Позорники оба, пассажиры подождут, пока они разберутся, кто прав, кто виноват!

— Дикари! — написали новосибирцы.

Среди подписчиков нашлись и свидетели конфликта. Точнее того, что ему предшествовало. По их словам, водитель троллейбуса подрезал маршрутку. В свою очередь такой маневр вывел из себя водителя маршрутного такси.

Инцидент прокомментировали и в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции со всех приняли заявления, проводится проверка по факту конфликта водителей, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.

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