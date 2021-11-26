Под Новосибирском владелец магазина застрелил вора, который пытался к нему вломиться

Владелец магазина застрелил вора в целях самообороны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке под Новосибирском владелец магазина застрелил вломившегося к нему грабителя. Произошел инцидент в ночь на 25 ноября: двое сибиряков пытались около полуночи взломать торговую точку, требуя продать им алкоголь, а когда в продаже было отказано, то начали угрожать владельцам магазина расправой и те применили оружие. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Напомним, что в Новосибирске будут судить 32-летнего мужчину, который убил двоих человек на почве ревности.

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