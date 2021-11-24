Новосибирец, зарезавший знакомых из-за ревности, предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 32-летнего мужчину, который убил двоих человек. Жертвами сибиряка стали его знакомые — мужчина и женщина. Он жестоко расправился с ними на почве ревности. В отношении него завершили расследование уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 8 августа 33-летние сожители пришли в гости к супружеской паре в квартиру по улице Одоевского, где стали вместе распивать алкоголь. Во время вечеринки мужчины поссорились. Хозяину квартиры показалось, что гость неравнодушен к его жене. Приревновав женщину, сибиряк схватился за нож. Он несколько раз ударил им гостя в область шеи и головы. Затем он порезал ножом сожительницу мужчины, которая бросилась на помощь возлюбленному. Он несколько раз ударил ее в область шеи и головы ножом. Когда агрессор убедился, что его жертвы мертвы, он скрылся с места преступления, — рассказали подробности жестокой расправы в Следственном комитете.

Жена убийцы выбежала на улицу, умоляя жильцов дома о помощи. Они сообщили о ЧП в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника. Он признался в содеянном. Его на время следствия отправили в СИЗО.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, дело новосибирца, зарезавшего двоих, рассмотрит Новосибирский областной суд. Известно, ему грозит срок от 8 до 20 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.

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