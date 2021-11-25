В Новосибирске и области произошло несколько ДТП из-за метели и гололеда

Погодные условия одна из причин ДТП. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске и в области из-за сильного снегопада произошло несколько ДТП. Одно из которых было со смертельным исходом.

— Одна из аварий произошла на выезде из Бердска на трассе Р-256. Столкнулись тягач с полуприцепом, а также две легковые машины. От удара фуру развернуло на две полосы, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54». — Еще одна авария случилась на площади Сибиряков-Гвардейцев. Там столкнулись грузовик и автобус. От удара автобусу выбило стекло в одной из дверей.

Смертельное ДТП в Тогучинском районе. Фото: госавтоинспекция НСО

Смертельное ДТП случилось в Тогучинском районе. Там на трассе столкнулись легковушка с фурой. В результате погибла женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, и ее 33-летняя пассажирка.

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Легковушка выехала на встречную полосу (подробнее)

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