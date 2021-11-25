В Новосибирской области «Лада» столкнулась с фурой: погибли два человека

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись легковушка и фура.

— В четверг, около 14:10, в Тогучинском районе на автодороге К-19р 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехала со стороны Новокузнецка в сторону Новосибирска. В какой-то момент она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания», — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии погибла женщина и ее пассажирка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате ДТП погибла женщина, сидевшая за рулем «Лады» и ее 33-летняя пассажирка. Они скончались от полученных травм. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются, на месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

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