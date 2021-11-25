В Новосибирском оперштабе опровергли информацию о заболевших коронавирусом 375 детях

В областном оперштабе опровергли информацию о заболевших коронавирусом за сутках 375 детях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном оперштабе опровергли информацию о заболевших коронавирусом за сутках 375 детях. Напомним, такие данный оперштаб выдал в четверг, 25 ноября.

— В публикации ежедневной сводки оперштаба Новосибирской области 25 ноября допущена техническая ошибка. В действительности количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за сутки, составляет 75 человек, — сообщили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области, по данным на 25 ноября, зарегистрировано 80 755 случаев ковида. 403 из них были диагностированы за последние сутки. Детей в числе заболевших — 8 395 человек. В больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 4 128 пациентов, в том числе 49 детей. В реанимации находятся 355 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 49 пациентов.

В регионе также продолжается вакцинация от ковида. С 12 ноября в Новосибирской области начали действовать новые ограничительные меры: теперь в культурных и спортивных учреждениях, в театрах и кино, а также кафе и ресторанах необходимо предъявлять QR-коды.

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