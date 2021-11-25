375 детей заболели COVID-19 за сутки в Новосибирской области

За сутки заразились еще 403 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 14 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это были мужчины в возрасте 36, 49, 58, 62, 63, 65, 67 и 78 лет и женщины в возрасте 52, 66, 67, 70, 74 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 719 человек, — сообщили в областном оперштабе.

За сутки заразились 403 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 80 755 случаев коронавируса, в том числе у 8 695 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 923 пациента, за последний день выздоровели 107 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 128 пациентов, в том числе 49 детей. В отделениях реанимации находятся 355 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 49 пациентов.

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