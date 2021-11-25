Новосибирский минздрав проверит, чем болеют дети в лагере «Чкаловец»

Заболело около 10 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что проверит информацию о заболевших детях в «Чкаловце». Напомним, в детском лагере на данный момент болеет около 10 детей. У них кашель и температура. Родители обеспокоены, что это может быть коронавирус.

— Мы займемся этим вопросом и проверим, что за заболевание у детей, — пояснил Константин Хальзов на брифинге с журналистами 25 ноября.

Напомним, что на четверг, 25 ноября, число заразившихся коронавирусом увеличилось еще на 403 человека, 75 из которых – дети.

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