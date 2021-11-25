Сибирячка готова уйти с работы из-за нежелания ставить прививку от коронавируса

Вакцину сибирячка ставить отказывается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирской области Елена Одинцова (имя изменено — прим. Ред.) лишилась работы в сельской библиотеке из-за отказа делать прививку от коронавируса. Недавно начальство женщины сообщило ей, что не вакцинированных сотрудников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Но даже это не убедило женщину отправиться на прививку.

Возможно, я бы поставила прививку, если бы больница брала на себя ответственность за вакцинированных людей. А то так за все придется отвечать мне, говорит Елена.

Работодатель Елены от своей позиции отказываться не собирается, а женщина заявляет, что в любом случае не станет делать прививку и готова, в случае чего, уйти с работы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск неоднократно писала о том, что многие ученые-вирусологи говорят о важности вакцинации. По данным областного минздрава, по состоянию на 16 ноября в Новосибирской области первым компонентом вакцинировались — 1 059 393 человек, завершили курс вакцинации 880 040 человек. Развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и районов области. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

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