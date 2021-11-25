В Новосибирске вновь сорваны сроки строительства семи поликлиник

По мнению депутатов получилось грубое нарушение сроков строительства. Фото: Группа "ВИС"

Депутаты заксобрания в ходе очередной сессии обсудили срывы сроков строительства поликлиник в Новосибирске. Возведением медучреждений занимается Группа «ВИС». Об этом в четверг, 25 ноября, заявил министр экономразвития региона Лев Решетников. По его мнению, такими темпами поликлиники сдадут лишь в 2023.

Всего должно быть построено семь поликлиник на следующих улицах: Ереванской, Татьяны Снежиной (жилмассив Плющихинский), Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса и на площади Райсовета за парком Кирова. На сегодняшний день из семи поликлиник строятся лишь три. Депутаты выразили опасения относительного, что медучреждения будут вовсе достроены.

Стоит отметить, что стоимость поликлиник в ходе работы тоже увеличилась до 15 миллиардов рублей. Ранее сумма составляла 7,8 миллиардов. При этом решение о строительстве семи поликлиник приняли еще в 2018 году.

Напомним, ранее Группа «ВИС» заявила о том, что проекты семи поликлиник будут изменены из-за того, что в них необходимо установить аппараты МРТ. Такое требование выдвинули в Минздраве РФ.

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