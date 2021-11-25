В Новосибирске продлили арест замминистра транспорта Сергею Ставицкому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Новосибирска продлил арест замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому. Его задержали в марте 2021 года и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

— Постановлением суда Ставицкому С.В. продлили срок содержания под стражей на 02 месяца 00 суток. В СИЗО он пробудет до 25 января 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы Ленинского районного суда.

Известно, постановление суда еще не вступило в законную силу. Адвокат Ставицкого решил обжаловать судебное решение.

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