Рабочему, который обварился в кипятке в новосибирском лицее, начали пересаживать кожу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске врачи ожогового центра продолжают борьбу за жизнь мужчины, обварившегося в кипятке. Инцидент произошел в 12-м лицее города: там трое работников упали в яму с горячей водой. Всех их госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, однако двое мужчин умерли. Единственный выживший, 35-летний новосибирец, по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для его выздоровления.

— Пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии. Начался первый этап пересадки кожи — это один из этапов лечения. Кожу берут у самого же пациента с тех участков, которые не повреждены, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе областной больницы.

Ранее сообщалось, ЧП произошло в подвале лицея. В понедельник, 1 ноября, туда спустились школьный слесарь и два сотрудника СГК. Они планировали проверить теплоузел. Неожиданно под ними провалился пол, и мужчины упали в кипяток. Их с тяжелыми ожогами госпитализировали.

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