В Новосибирске школа № 215 превысила норму по обучающимся

Именно по причине переполненности девочку не взяли в школу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская школа № 215, где ранее отказались принимать ребенка из-за переполненности, превысила численность допустимых к обучению детей. Вместо 1100 там учатся 2836 школьников. В мэрии КП-Новосибирск прокомментировали причину.

— На данный момент МАОУ СОШ № 215 действительно работает с превышением контингента. В текущем учебном году в образовательной организации обучается 2836 детей при проектной наполняемости здания 1100 человек, — говорится в ответе мэрии.

Также власти отметили, что перевод обучающихся из одной общеобразовательной организации в другую возможен в том случае, если в ней есть свободные места. Единственная причина отказа может быть — переполненность школы. Именно так и вышло в этом случае.

Напомним, ранее школа № 215 на улице Титова отказалась принять 9-летнюю девочку из-за того, что в учебном заведении не оказалось свободных мест.

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