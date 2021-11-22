В Новосибирске 9-летнюю девочку не приняли в школу из-за переполненности

Школа предложила родителям встать в очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школа № 215 на улице Титова отказалась принять 9-летнюю девочку из-за того, что мест не оказалось в учебном заведении. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил министр образования Сергей Федорчук.

— Разбираемся в случившемся, — заявил министр.

Известно, что после смены места жительства семье пришлось и поменять школу дочери. Ранее она училась 82-й школе в Дзержинском районе.Однако родителям в новой школе № 215 предложили поставить ребенка в очередь, ссылаясь на то, что образовательное учреждение переполнено.

Как объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова ответ школы правомерен.

— Ответ правомерен, если нет мест, и это школа по прописке. Чтобы писать жалобу в департамент образования мэрии, надо письменный отказ получить, — заявила она.

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