Под Новосибирском асфальт укладывали в снег. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирской области, несмотря на запреты властей, продолжают укладывать асфальт в снег. В этот раз так работали в Маслянинском районе региона. Очевидцы сняли процесс на видео и опубликовали в соцсети.

— Маслянинский район. Работает асфальтоукладчик. Кладут асфальт, а вчера был очень сильный снегопад. Нормально! — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

Ранее в соцсетях уже появлялись сообщения об укладке асфальта в снег. Тогда власти заявили, что работа в таких условиях недопустима. В Минтрансе уточняли, что обязательно проверят качество дорог, сделанных в снег.

— Если качество не будет выполнено, соответственно, работы не будут приняты в эксплуатацию, — сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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