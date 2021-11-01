В новосибирском Минтрансе возмутились укладкой асфальта в снег

Если работа не пройдет проверку, то она не будет принята в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 1 ноября, обсудили укладку асфальта в снег на улице Ленина. Министр Минтранса заявил, что такая работа недопустима.

— Сегодня в таких условиях укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, которые у нас в СМИ прозвучали, мы обязательно лабораторно проверим, с пристрастием, на все физико-химические показатели. Если качество не будет выполнено, соответственно, работы не будут приняты в эксплуатацию, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, ранее депутат Ростислав Антонов выложил видео в Сеть на фоне работающей в снег техники, которая занимается укладкой асфальта. Депутат намерен направить заявления в контролирующие органы.

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