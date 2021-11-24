В Новосибирске на МЖК без горячей воды и отопления остались 15 домов и школа

На МЖК в Октябрьском районе Новосибирска 16 домов остались без горячей воды и отопления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На МЖК в Октябрьском районе Новосибирска 16 домов остались без горячей воды и отопления. Причина — авария на теплотрассе в районе улицы Лазурная,32.
Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», под отключение попали дома на улице Высоцкого, а также школа на улице Лазурная.
Вернуть отопление и горячую воду людям обещают примерно к двум часам ночи 25 ноября.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что сегодня, 24 ноября, в центре Новосибирска в Железнодорожном районе в нескольких многоэтажках отключили горячую и холодную воду.
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