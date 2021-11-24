В центре Новосибирска отключили горячую и холодную воду

Воды не будет до вечера.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В центре Новосибирска в Железнодорожном районе в нескольких многоэтажках отключили горячую и холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Муниципальный портал города Новосибирска».
— Отключение воды запланировано на 24 ноября. Ее не будет по адресам улица Октябрьская 10, 10а, 16а, 18 и в домах на улице Революции 4, 4/1. Воду отключат в 9 утра, — говорится на сайте.
Отключение водоснабжения происходит в связи с ремонтными работами. Они продлятся до 17.00.
Судя по сообщению на сайте города холодную и горячую воду отключили не только в Железнодорожном районе. Под плановый ремонт так же попали дома и в других районах Новосибирска.
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