Главным врачом скорой помощи в Новосибирске назначен Александр Балабушевич

В Новосибирске главным врачом скорой помощи назначен Александр Балабушевич. Фото: https://vk.com/vrachi_nso
В Новосибирске главным врачом скорой помощи назначен Александр Балабушевич. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в областной ассоциации врачей.
— С 24 ноября 2021 года на должность главного врача ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» назначен Балабушевич Александр Викторович. До назначения Александр Викторович работал заместителем главного врача по медицинской части, — сообщили в ассоциации.
Напомним, ранее данный пост занимала Ирина Большакова. О том, что она оставляет свою должность стало известно в ноябре этого года. Главным врачом станции скорой помощи по Новосибирску она являлась на протяжении 14 лет.
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