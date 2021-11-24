В Новосибирске юристов-мошенников арестовали почти на 2 месяца

Мошенников арестовали до января 2022 года. Фото: Светлана Макеева

В Новосибирске юристов-мошенников арестовали до середины января следующего года. Об этом сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

— Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток, то есть до 18 января 2022 года, — рассказали в суде. — А еще один подозреваемый будет находиться под домашним арестом также до 18 января 2022 года.

Напомним, что группу юристов задержали за мошенничество. Они звали людей на бесплатные консультации, которые в итоге выливались в подписание дорогих договоров о юридическом сопровождении.

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