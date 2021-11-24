В Новосибирске юристов-мошенников арестовали почти на 2 месяца

Мошенников арестовали до января 2022 года.
Фото: Светлана Макеева
В Новосибирске юристов-мошенников арестовали до середины января следующего года. Об этом сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.
— Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток, то есть до 18 января 2022 года, — рассказали в суде. — А еще один подозреваемый будет находиться под домашним арестом также до 18 января 2022 года.
Напомним, что группу юристов задержали за мошенничество. Они звали людей на бесплатные консультации, которые в итоге выливались в подписание дорогих договоров о юридическом сопровождении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске задержали группу юристов-мошенников
70 человек уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер