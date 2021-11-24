В Новосибирске задержали группу юристов-мошенников

Мошенники работали на улице Гоголя, 38. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали группу юристов, которые несколько лет звали людей на бесплатные консультации, которые в итоге выливались в подписание дорогих договоров о юридическом сопровождении. Клиенты же были уверены, что услуги эти таких денег не стоят и жаловались на юристов в правоохранительные органы.

— В Новосибирске, по адресу Гоголя, 38, была задержана группа мошенников. Они заключали договоры на оказание юридических услуг, однако обязательства свои не исполняли. В полицию поступило 70 заявлений о мошенничестве от бывших клиентов данной организации, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Как пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора центрального района Ксения Короед, четверых сотрудников этой организации уже отправили под арест.

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