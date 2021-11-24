Мэрию Новосибирска обязали определить границы Клещихинского кладбища

Территорию кладбища должны огородить в течении шести месяцев.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске Ленинский районный суд обязал мэрию города установить санитарно-защитную зону «Клещихинского» кладбища, как единого объекта.
— Как только решение суда вступит в силу, мэрия Новосибирска обязана в течение полугода установить санитарно-защитную зону вокруг кладбища «Клещихинское», как единого объекта, — сообщили в суде.
Напомним, Клещихинское кладбище — самое большое на территории Новосибирска, его площадь — 396 358 квадратных метров. Вблизи него также действует церковь во имя иконы Богородицы «Утоли моя печали».
Также ранее КП-Новосибирск писала о пожаре, произошедшем на кладбище, после майских праздников. Посетители поставили около могилки своего родственника лампадку, та упала и подожгла траву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Клещихинском кладбище в Новосибирске произошел пожар: огонь охватил могилы
В администрации рассказали, что случилось (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер