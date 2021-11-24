Мэрию Новосибирска обязали определить границы Клещихинского кладбища

Территорию кладбища должны огородить в течении шести месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске Ленинский районный суд обязал мэрию города установить санитарно-защитную зону «Клещихинского» кладбища, как единого объекта.

— Как только решение суда вступит в силу, мэрия Новосибирска обязана в течение полугода установить санитарно-защитную зону вокруг кладбища «Клещихинское», как единого объекта, — сообщили в суде.

Напомним, Клещихинское кладбище — самое большое на территории Новосибирска, его площадь — 396 358 квадратных метров. Вблизи него также действует церковь во имя иконы Богородицы «Утоли моя печали».

Также ранее КП-Новосибирск писала о пожаре, произошедшем на кладбище, после майских праздников. Посетители поставили около могилки своего родственника лампадку, та упала и подожгла траву.

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