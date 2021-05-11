На Клещихинском кладбище в Новосибирске произошел пожар: огонь охватил могилы

Новосибирцы опубликовали в соцсетях фотографии загоревшихся могил на Клещихинском кладбище. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы опубликовали в соцсетях фотографии загоревшихся могил на Клещихинском кладбище. Люди написали, что пожар случился днем 11 мая. В администрации кладбища КП-Новосибирск рассказали, что произошло:

— Посетители поставили около могилки своего родственника лампадку или свечу, она упала, и сухая трава очень быстро загорелась. Люди пытались потушить огонь сами, огнетушителем из машины. Но потом позвали нас, и нам удалось сбить пламя, — пояснили КП-Новосибирск в администрации Клещихинского кладбища. — Произошло все на окраине кладбища, другие могилы там не пострадали.

В ГУ МЧС по Новосибирской области также рассказали, что около Клещихинского кладбища сегодня горела сухая трава:

— Около 13:40 поступило сообщение о возгорании травы и мусора на открытой территории вблизи Клещихинского кладбища. В течение пяти минут с момента прибытия пожарных расчетов открытое горение ликвидировано. Горела трава и мусор на площади 300 квадратных метров, — пояснили в областном МЧС. — До 15:00 пожарные проливали и проверяли потушенную сухую растительность, чтобы не произошло повторного возгорания.

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