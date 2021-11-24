В Новосибирске ожидается похолодание до -17 градусов и сильный ветер

В субботу, 27 ноября, ночью будет до -17 градусов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирске ожидаются морозы и сильный порывистый ветер. Ночью температура может опуститься до -17 градусов. Об этом сообщает Западно-сибирский гидрометцентр.

— В четверг, 25 ноября, ночью столбики термометров покажут -6…-8 градусов, а днем — -5…-7 градусов. Ожидается небольшой снег, на дорогах могут появиться снежные заносы и гололедица. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. В пятницу, 26 ноября, ночью температура достигнет -14…-16 градусов, днем — -12…-14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Возможен небольшой снег. В субботу, 27 ноября, ночью будет -15…-17 градусов, днем же температура немного поднимется -6…-8 градусов. Небольшой снег, ветер западный порывами до 17 метров в секунду, — рассказывают синоптики.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, какой будет погода в Новосибирске на декабрь 2021 года.

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