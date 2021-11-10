Погода в Новосибирске на декабрь 2021: каим будет первый месяц зимы

в декабре начнутся сильные морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на декабрь 2021: первый зимний месяц будет традиционно одним из самых холодных. Но разница между прогнозами синоптиков есть.

По данным сайта «Ну и погода», декабрь будет гораздо теплее, чем обычно: до первой половины месяца столбик термометра не будет опускаться ниже -10 градусов, и лишь с середины начнутся привычные крепкие морозы. А 5 декабря даже прогнозируют плюсовую температуру.

— Первые пять дней температура составит около +1...-2 градусов, впоследствии будет колебаться в районе -2...-10 градусов. В этот период будет облачно, пройдет снег. С 17 декабря температура установится в районе -13...-15 градусов, в конце декабря потеплеет до -2...-7, — сообщается на сайте сервиса.

«Яндекс Погода» обещает зиму гораздо более суровую. Он тоже обещает 15 дней с осадками и всего один солнечный день.

— Резких перепадов температур не ожидается, она составит в среднем -8...-18 градусов. днем и -10...-20 градусов ночью, — сообщает «Яндекс.Погода».

По долгосрочному прогнозу Росгидромета, декабрь 2021 года на юге Сибири будет холоднее. Средняя температура месяца - 15,5 градусов, в этом году она понизится.

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