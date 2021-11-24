В Новосибирске в закрытые павильоны зоопарка начнут пускать посетителей по QR-кодам

Работа закрытых павильонов зоопарка была приостановлена с 30 октября. Фото: Даба ДАБАЕВ

В закрытые павильоны Новосибирского зоопарка начнут пускать посетителей по QR-кодам. Об этом сообщил министр промышленности региона Андрей Гончаров.

— Мы надеемся, что в ближайшее время снимем ограничения по работе закрытых павильонов зоопарка с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, — пояснил Андрей Гончаров.

Напомним, что с 30 октября зоопарк приостановил работу закрытых павильонов из-за коронавирусных ограничений.

Сегодня также стало известно о том, что с системой QR-кодирования возобновит свою работу новосибирский аквапарк.

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