В Новосибирске в закрытые павильоны зоопарка начнут пускать посетителей по QR-кодам

Работа закрытых павильонов зоопарка была приостановлена с 30 октября.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В закрытые павильоны Новосибирского зоопарка начнут пускать посетителей по QR-кодам. Об этом сообщил министр промышленности региона Андрей Гончаров.
— Мы надеемся, что в ближайшее время снимем ограничения по работе закрытых павильонов зоопарка с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, — пояснил Андрей Гончаров.
Напомним, что с 30 октября зоопарк приостановил работу закрытых павильонов из-за коронавирусных ограничений.
Сегодня также стало известно о том, что с системой QR-кодирования возобновит свою работу новосибирский аквапарк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске в аквапарк «Аквамир» начнут пускать посетителей по QR-кодам
Соблюдение противоковидных мер проверил минпромторг региона (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер